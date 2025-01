Ekspedientka przyłapana na kradzieży. Oszukiwała kasę samoobsługową

Policjanci połączyli działania ekspedientki w czyn ciągły, dzięki czemu mogli przedstawić jej zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Jednak niewykluczone, że zarzuty zostaną rozszerzone.

"To nakręca ludzi". Sklepikarze bezradni przez "800 plus" dla złodziei

Jej proceder uchwyciły kamery monitoringu. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działanie, które zaprezentowała 53-latka traktowane jest jako oszustwo. Kobiecie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności" - informowała wówczas podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz zastosowała wobec kobiety inny paragraf niż ten, którym groziła jej policja. Śledczy ocenili, że nie doszło do kradzieży, a do oszustwa komputerowego. Jest to inne przestępstwo, zagrożone maksymalną karą do 5 lat więzienia.