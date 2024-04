Kasy samoobsługowe będą płatne? Jedna sieć już zaczęła pobierać opłaty

Niemniej jednak rośnie liczba klientów, którzy preferują skanowanie zakupów we własnym zakresie, zamiast przekazywać je do skanowania pracownikowi. W związku z tym, w styczniu Biedronka ogłosiła, że uruchomiła już 15 tys. kas samoobsługowych, które dostępne są w 87% wszystkich sklepów sieci. Lidl również deklarował, że do końca 2023 roku zamierza wyposażyć we wszystkie swoje placówki w tego typu kasy.