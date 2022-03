Embargo na gaz i ropę z Rosji. Orban: UE nie nałoży sankcji

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na początku marca, że właśnie dlatego rozmawia z krajami Zachodu, "by zabrać tę podstawową broń z rąk Putina" - czyli sprzedawaną przez niego ropę i gaz. - To dlatego zamierzam udać się również do niektórych krajów, z którymi będziemy nawiązywać kolejne relacje po to, by ropa i gaz były jak najbardziej pozyskiwane z różnych źródeł - mówił Morawiecki.