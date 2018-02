Emeryci biednieją. Choć świadczenia rosną, stać ich na mniej

Pomimo rosnących emerytur, niewspółmiernie wzrosły wydatki seniorów. W efekcie szybujących cen żywności dzisiejszy emeryt może pozwolić sobie na mniej niż 15 lat temu.

Choć świadczenie wzrosło przez ten czas niemal dwukrotnie, to i tak można za nie kupić mniej niż przed laty. I to mimo tego, że co roku przeprowadza się waloryzację emerytur. Niewielki podwyżki mają wyrównywać efekt inflacji. Kłopot jednak w tym, że wysokość waloryzacji oblicza się na podstawie średniego wzrostu cen. Bieże się więc pod uwagę i ceny samochodów, i ubrań, i jedzenia. Jeśli wyciągnie się z tego średnią, to mamy inflację na poziomie nieco ponad dwóch procent. Ale ceny jedzenia rosną zdecydowanie szybciej - o prawie sześć procent. Jedzenie zaś stanowi jednak największą grupę wydatków z emeryckiego portfela – pisze "SE".