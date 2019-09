Emerytury czerwcowe do zmiany. Wiceminister szuka rozwiązania

Wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki zapewnia, że rząd próbuje znaleźć rozwiązanie problemu "czerwcowych emerytur". Ci, którzy kończą pracę właśnie w tym miesiącu, zazwyczaj mają znacznie niższe świadczenia niż pozostali.

Na razie wiceminister radzi, by "czerwcowi emeryci" kierowali pozwy do sądów. - Oprócz wyroków potwierdzających prawidłowość decyzji organów rentowych są również wyroki przyznające rację skarżącym - twierdzi wiceminister.

I taki los spotkał w tym roku dokładnie 9,8 tys. seniorów. Jak wynika z informacji money.pl, taka grupa przyszła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu z wnioskiem emerytalnym. A to błąd. Od lat problemem są tak zwane "czerwcowe emerytury". Są wyraźnie niższe niż te przyznane w każdym innym miesiącu roku - i to niemało, bo od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie (w zależności od wysokości świadczenia).