Emerytury do podwyżki już jesienią. Średnio o 21 zł więcej

Od października emerytom wzrosną świadczenia. Mimo że rząd nie godzi się na całkowite zniesienie opodatkowania emerytur, również seniorów obejmie reforma obniżająca PIT z 18 do 17 proc.

Dobra informacja dla emerytów, zyskają na obniżce podatku dochodowego (East News, Fot: Piotr Mecik)

Seniorzy zacierają ręce, od października również oni zapłacą o 1 proc. niższą daninę do skarbówki - dotyczy to niemal wszystkich emerytów, bo zdecydowana większość rozlicza się z fiskusem na podstawie 18-procentowego podatku dochodowego. Ten zostanie obniżony do 17 proc., a średnio na emeryta da to 21 zł więcej.

To średnia, jak wylicza "Super Express", jeśli ktoś obecnie pobiera miesięcznie 1015 zł przy 18-procentowym opodatkowaniu, to obniżka podatku o 1 proc. daje 12 zł miesięcznie więcej na koncie. Taki emeryt, rozliczając się na podstawie 17-procentowego podatku dochodowego, dostanie co miesiąc już nie 1015 zł, a 1027 zł.

Idąc dalej, jeśli ktoś teraz dostaje 1500 zł emerytury netto, po zmianach będzie dostawał 1518 zł. Seniorzy i seniorki pobierający 2630 zł emerytury, przy 17-procentowej stawce dostaną już o 32 zł więcej, czyli 2662 zł Tacy, na których konto co miesiąc wpływa 4245 zł, po zmianie dostaną aż 4297 zł, czyli o 52 zł więcej każdego miesiąca.

Aktualnie najniższa emerytura to 1100 zł brutto, jej beneficjenci otrzymają każdego miesiąca 11 zł więcej. Średnia emerytura w Polsce to ok. 1700 zł na rękę, osoby, które ją pobierają, zyskają 21 zł w skali miesiąca.

Jak mówi w "SE" ekonomista Marek Zuber, większe pieniądze zostałyby w kieszeniach emerytów, jeśli rząd podniósłby kwotę wolną od podatku. Jednak wybrał tańszą opcję, co i tak z pewnością ucieszy seniorów.