Emerytury. Drożyzna w Polsce przewyższy waloryzację

Od marca 2021 roku emerytury w Polsce mają być zwaloryzowane, co oznacza wzrost wysokości świadczeń, które trafi do seniorów. Choć to niewątpliwie dobra wiadomość, to złą jest inflacja, która przewyższy podwyżkę świadczeń.

Share

Waloryzacja emerytur. Inflacja "przeje" wzrost świadczeń. Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski