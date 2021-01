McDonald's. W promocjach sieci zestawy bez napojów gazowanych. Efekt podatku cukrowego?

No dobrze, ale może w takim razie woda ma służyć np. promocji wyborów prozdrowotnych? Ale ostatecznie można wymienić je na gazowane napoje? Nic z tego. Po wejściu w zestaw jest wyraźnie podkreślone, że w zestawie jest "napój do wyboru: woda mineralna gazowana albo woda mineralna niegazowana".

Wysłaliśmy zapytania w tej sprawie do biura prasowego sieci. Chcieliśmy się dowiedzieć m.in. czy napoje gazowane pojawią się jednak przy aktualizacji oferty promocyjnej. Obecne kupony na zestawy wygasają bowiem 22 stycznia. Czekamy na odpowiedź.

Przyczyną podatek cukrowy?

Kluczem do rozwiązania tej zagwozdki mogą być jednak słowa wspomnianego wcześniej administratora konta sieci na Facebooku. Napisał on, że kupony OkazYEAH pojawiły się w "nowej odsłonie". Stało się to niedługo po wejściu w życie tzw. podatku cukrowego.