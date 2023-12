Erdogan skusił się na promocję u Putina. "Turcja zaoszczędziła 2 mld dolarów"

Oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach dostawy do Turcji jeszcze wzrosną po tym, jak rosyjski producent ropy Łukoil podpisał umowę z państwowym przedsiębiorstwem naftowym Azerbejdżanu SOCAR na rafinację do 200 tys. baryłek dziennie w tureckiej rafinerii STAR należącej do azerbejdżańskiej firmy.