Escort girls, czyli zarobki dziewczyn do zadań specjalnych

Ze względu na wysokie wymagania stawiane escort girls (kobietom do towarzystwa), ich zarobki są wysokie. Wynagrodzenia różnią się jednak w zależności od kraju czy cech fizycznych. Liczba ogłoszeń pań świadczących taki rodzaj usług na terenie Polski wyniosła 600.

Dane zawarte w artykule pochodzą z ogłoszeń w internecie i zostały zebrane we wrześniu 2019 roku. Najwięcej ogłoszeń pochodzi Francji (3 460 ogłoszeń), Hiszpanii (4 420), Niemiec (3 600), Włoch (3 320), Holandii (2 900).

Na wstępie warto wyjaśnić czym zajmują się kobiety określane jako "escort girls" (kobiety do towarzystwa), których wynagrodzenia będziemy omawiać w poniższym artykule. Pochodzące z angielskiego słowo "escorting", w tym kontekście, jest pojęciem znacznie szerszym niż świadczenie usług erotycznych. Kobiety trudniące się taką pracą często pełnią również funkcję pań do towarzystwa na imprezach biznesowych czy bankietach. Niektórzy nawet uważają, że zakres usług kobiet jest bardzo szeroki i obejmuje wszystko, czego oczekuje klient.

Dane dotyczą pań do towarzystwa z całej Europy. W artykule odpowiednikiem zarobków są ceny zamieszczone w ogłoszeniach. Zakładamy, że kwoty te stanowią przybliżone wartości jakie zarabiają autorki ogłoszeń.

Z ogłoszeń wynika, że najwięcej zarabiają kobiety działające na terenie Szwajcarii. Tam średnia stawka godzinowa przekracza 400 EUR. Nieco niższe zarobki osiągają kobiety na Islandii i w Norwegii. W Polsce średnia wyniosła 278 EUR, co plasuje stawki polskich escort girls na 7. miejscu wśród 32 badanych krajów.

Niektóre cechy wyglądu są szczególnie doceniane w tej branży. Kobiety w publikowanych przez siebie ogłoszeniach informują również o cechach wyglądu: wzroście, wadze, kolorze oczu i włosów. Panie publikują również informacje o rozmiarze biustu i o tym, czy jest on naturalny.

Twórcy portalu zapytali również kobiety zamieszczające ogłoszenia o to czy mają nałogi. Wynagrodzenia niepalących kobiet są wyższe.

Każdy kraj preferuje inny typ urody. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie cechy urody gwarantują najwyższe zarobki w poszczególnych krajach. Idealna escort girl w Polsce (osiągająca najwyższe zarobki) to kobieta o niebieskim kolorze oczu (280 EUR) i czarnych włosach (309 EUR). W Niemczech najwięcej zarabiają kobiety o niebieskich oczach (269 EUR) i włosach koloru blond (247 EUR). Z kolei w Hiszpanii kobiety o niebieskim kolorze oczu (237 EUR) i brązowych włosach (245 EUR).

Nie należy również porównywać zarobków kobiet świadczących jedynie płatne usługi erotyczne do escort girls. Jak już wcześniej wspomniano, zakres usług kobiet do towarzystwa jest znacznie szerszy, dlatego osiągają one także wyższe wynagrodzenia.