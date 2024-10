Fałszywe maile od skarbówki. Łatwo się nabrać

Maile z Iranu i Chile

Jak wskazuje serwis, okno logowania na podrobionej stronie jest "spersonalizowane", co ponownie zwiększa wiarygodność przekrętu, choć na tym etapie ofiara może dostrzec oszustwo, spoglądając na adres URL. Celem kampanii jest wyłudzenie hasła — dlaczego? To dobre pytanie. Jednak na tym etapie brakuje nam informacji, aby na nie odpowiedzieć. Czy atakujący dążą do pozyskania danych osobowych?