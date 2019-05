Fałszywy sklep internetowy. Na pocieszenie wysyłał stare ubrania

"Przestrzegam przed robieniem zakupów w sklepie internetowym Tatimoda. W lutym kupiłam dwie sukienki. Przez kilkanaście tygodni czekałam na dostawę. Sklep tłumaczył się problemami ze zmianą siedziby. Postraszyłam policją i po miesiącu przysłali jakiś czarny łach i bluzeczkę na dziewczynkę" – napisała czytelniczka za naszą platformę dziejesie.wp.pl

Klientka próbowała zwrócić niezamówiony towar, ale firma nie podała adresu do zwrotów. Ponaglenia mailowe też nic nie dają, bo za każdym razem przychodzi ta sama, automatycznie wygenerowana wiadomość.

Właścicielem sklepu jest firma Axelrod Sp. z o.o. z Krakowa. Również do niej próżno szukać numeru kontaktowego.

Sam sklep nie jest jednak w sieci anonimowy. Wystarczy wpisać jego nazwę, by znaleźć co najmniej kilkadziesiąt komentarzy – w większości negatywnych.