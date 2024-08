Milionowe długi polskich firm. Oto gdzie jest najgorzej

Z danych KRD wynika, że najwięcej firm z wysokimi zaległościami finansowymi można znaleźć w miastach liczących od 300 do 500 tysięcy mieszkańców. Wierzyciele firm z tych miast czekają na zwrot 620,7 miliona złotych, które są długiem 267 firm. Eksperci zwracają jednak uwagę, że również w małych miejscowościach o populacji od 5 do 10 tysięcy mieszkańców można znaleźć firmy z długami na poziomie co najmniej miliona złotych. W takich miejscowościach działa 28 takich firm, które łącznie muszą spłacić 53,1 miliona złotych.