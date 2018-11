FAZ: Trzeba zatrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2

Niemiecka prasa komentuje eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" jako reakcję proponuje wstrzymanie rozbudowy gazociągu Nord Stream.

"Od miesięcy Kreml podgrzewa napięcia w rejonie Morza Azowskiego. Szykany skierowane przeciwko flocie handlowej stały się regułą. Przy coraz bardziej widocznym przejęciu kontroli wojskowej nad Morzem Azowskim frontowy region południowo-zachodniej Ukrainy ma zostać wzięty w gospodarcze i wojskowe kleszcze. Może to być przygotowaniem do dalszej destabilizacji regionu – czy to przez podsycanie niepokojów społecznych czy też kolejną militarną eskalację na lądzie (... ).

Według komentatorki innego opiniotwórczego dziennika, "Sueddeutsche Zeitung",Petro Poroszenko - inaczej niż w przypadku poprzednich ataków - "chce, by ukraiński parlament ogłosił stan wojenny. Zbliżające się wybory mogą się skończyć dla niego porażką, dlatego to dla niego dobrze, że może przełożyć je w atmosferze patriotycznego dramatu. Także odwrócenie uwagi jest na rękę Władimirowi Putinowi w Moskwie. Gdyby odbyły się teraz wybory, według sondaży mógłby on liczyć tylko na 56 proc. głosów – tak źle nie było od czasu aneksji Krymu".

Berliński dziennik "Berliner Morgenpost" podkreśla z kolei, że najnowsze donesienia z Krymu są bardzo niepokojące. "Obie strony majstrują przy śrubie eskalacji. Rosyjska akcja taranowania ukraińskich okrętów to demonstracyjna próba sił i do tego nielegalna. Od miesięcy statki handlowe z różnych krajów są coraz ostrzej kontrolowane i szykanowane w akwenie Morza Azowskiego. Kryje się za tym strategiczny cel Kremla, by osłabić Ukrainę, a przede wszystkim jej związki z Unią Europejską i NATO. To, że Kijów dał się nabrać na pułapkę eskalacji jest godne pożałowania (...). To, co teraz najważniejsze to deeskalacja. Międzynarodowa dyplomacja musi zachować zimną krew".