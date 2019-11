Fenomen "Krainy Lodu". Elsa to Barbie naszych czasów?

"Kraina Lodu 2" - kontynuacja hitu sprzed sześciu lat - właśnie miała premierę i bije rekordy sprzedaży, co widać nie tylko w kinach, ale i na sklepowych półkach oraz na ulicach. Czy teraz każda dziewczynka chce być Elsą? Skąd wziął się ten niesłabnący od kilku lat fenomen animacji Disneya?

Na początku warto zaznaczyć, że sam film to kasowy hit. W USA " Kraina Lodu 2" na otwarciu zarobiła 127 milionów dolarów. W Polsce zadebiutowała z wynikiem 620 tys. widzów, a przez pierwsze dni wyświetlania zarobiła ze sprzedaży biletów 12,6 milionów złotych. To najlepszy wynik w Polsce filmu animowanego.

Za sukcesem kinowym idzie też sprzedaż gadżetów i wszystkiego, co związane jest z marką "Krainy Lodu". Wydaje się, że Elsa to nowa Barbie. Jak podaje "Forbes" za badaniem National Retail Federation, w 2014 roku główna bohaterka produkcji Disneya zdetronizowała kultową lalkę jako topowy prezent pod choinkę. Po raz pierwszy od 11 lat.

O ten marketingowy fenomen postanowiłam zapytać specjalistkę Paulinę Moryc, która jest szefową działu social media w agencji reklamowej Bluecloud Interactive i jednocześnie socjolożką. Jej zdaniem sam film to idealne połączenie tradycyjnej, baśniowej opowieści i najnowszych efektów wizualnych, ale najważniejsze jest to, jakie emocje wywołuje u widzów, nie tylko tych najmłodszych.

- "Kraina Lodu" przypomina dorosłym i uczy dzieci, że czasem warto odpuścić, zgodnie z tytułową piosenką "Let it go", że nie zawsze trzeba zachowywać się zgodnie z zasadami i spełniać oczekiwania innych. - mówi. - Bajka nie idzie zgodnie ze schematem, w którym najważniejszym celem dziewczyny – księżniczki jest znalezienie pięknego księcia, ale pokazuje, że najbardziej wartościowe są relacje rodzinne.

Jednak to nie jedyny powód fenomenu filmu i szału na Elsę. Wygląda na to, że w szczególności małe dziewczynki pokochały "Krainę" i postać głównej bohaterki, bo prawdopodobnie nie mają chęci bycia bierną księżniczką oczekującą na ratunek i poszukują innych wzorców niż te prezentowane przez lalki typu Barbie.

Nie tylko dzieci pokochały animację Disneya. Wśród dorosłych także jest wielu fanów zimowej historii z Arendelle. Specjalistka tłumaczy to tym, że film porusza niełatwe wątki rodzinne, ważny temat samoakceptacji, poznawania samego siebie, a także lęku przed tym, co nieznane.

- To, że na pierwszy rzut oka "Kraina Lodu" wygląda na animację adresowaną do małych dziewczynek, nie znaczy, że przesłanie, które bajka niesie, jest tylko dla nich. Fabuła jest do tego stopnia uniwersalna, że trafia do bardzo szerokiej części społeczeństwa, a każdy z nas może znaleźć w niej coś dla siebie. - tłumaczy.