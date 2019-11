Najnowocześniejsza Biedronka w Polsce. Na dachu panele słoneczne, w środku papierowe torby

26 listopada na warszawskiej Białołęce ma miejsce otwarcie najnowocześniejszej, a zasadzie "najświeższej" Biedronki w Polsce. Byłam już w środku i sprawdziłam, czy rzeczywiście jest o co robić szum. Biedronka stawia na ekologię. Czy podbije serca klientów?

Odwiedziłam "najświeższy" sklep Biedronki. Stawia na nowoczesność i ekologię. (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

26 listopada to dzień otwarcia najnowocześniejszej Biedronki w Polsce. Sieć chwali się ekologicznymi rozwiązaniami, stale poszerzanymi strefami produktów świeżych, a także pierwszym samoobsługowym kącikiem kawowym spod szyldu "Kawa i ciacho".

Tak prezentuje się nowa Biedronka na filmie.

Jednym z takich ekorozwiązań mają być zamontowane na dachu sklepu panele fotowoltaiczne, które zapewnią ok. 20 proc. energii elektrycznej potrzebnej do zasilania obiektu. Do tego dochodzi oświetlenie parkingu, które również, dzięki fotowoltaice, jest samowystarczalne. A jeżeli zabraknie wam transferu w telefonie, Biedronka wychodzi wam naprzeciw - w sklepie jest darmowe, ogólnodostępne Wi-Fi

To dopiero początek. Jest to pierwszy sklep Biedronki, gdzie zrezygnowano z papierowych plakatów do komunikacji promocji, a zamiast tego są ekrany cyfrowe. W środku znajdziemy też aż 6 czytników cen (chyba niejeden i niejedna z nas znają to uczucie, kiedy trzeba przedzierać się przez cały zawalony sklep do jednego schowanego gdzieś czytnika).

Już z zewnątrz obiekt wygląda nowocześnie, inaczej niż wiele sklepów tej sieci, do których chyba wszyscy przywykli. Na wejściu znajdziemy kącik kawowy "Kawa i ciacho", gdzie obsłużymy się w samoobsługowej kasie. Poza tytułową kawą i ciachami znajdziemy też inne produkty do szybkiej konsumpcji - kanapki itp. Trochę szkoda, że nie ma możliwości wyboru mleka bez laktozy albo roślinnego. No trudno, czarna kawa też dobra.

Zaraz po kawie czeka na nas duży dział produktów świeżych – owoców i warzyw. Największym plusem nie tylko tego działu, ale i całego sklepu, jest zastąpienie siatek typu zrywki (które są utrapieniem dla środowiska) papierowymi torebkami. Liczę, że podobne rozwiązanie wprowadzi konkurencja.

Niestety pojawia się tutaj mała rysa, ponieważ część owoców i warzyw dalej jest "fabrycznie" zapakowana w plastik. Np. każda biocukinia znajduje się w oddzielnej folii. Jednak jak dowiedziałam się od Pawła Stoleckiego, dyrektora operacyjnego Jeronimo Martins, sieć jest otwarta na nowe rozwiązania i możliwe, że kolejnym krokiem będzie eliminacja plastiku.

Od razu można zauważyć, że sklep różni się od innych Biedronek – alejki są przestronne, towar ładnie poukładany. Zostałam zapewniona, że taki porządek ma być utrzymywany cały czas. Chętnie niedługo to sprawdzę, ponieważ bałagan w sklepach Jeronimo Martins jest jedną z najbardziej uciążliwych rzeczy podczas zakupów tam. O całość ma dbać załoga 20-25 pracowników.

Poza tym czekają na nas otwarte lodówki pionowe np. z mięsem i sałatami, a także jedna z większych nowości – tradycyjna lada z mięsem, wędliną i serami na wagę.

Tuż obok znajdziemy kurczaki pieczone na miejscu, a zaraz dalej pieczywo. Tutaj też jest nowość, jeżeli chodzi o tę sieć (podobną rzecz mamy już u konkurencji) – krajalnica do pieczywa.

Kolejną nowością Biedronki jest lodówka z piwami – dotąd stały w temperaturze pokojowej. Zaraz obok jest spory (dużo większy niż w innych sklepach tej sieci) wybór win. Oczywiście, mimo obecności bardziej eleganckich marek, nie może zabraknąć biedronkowego klasyka, czyli Amareny.

Przy kasie też mamy czekać krócej dzięki automatycznemu systemowi do sterowania kolejką. Są 3 tradycyjne kasy oraz 6 samoobsługowych. Zapytałam, czy Biedronka nie obawia się niechęci części ludzi do tego typu rozwiązań (sama często jestem świadkiem sytuacji, kiedy są duże kolejki do tradycyjnych kas, a nikt nie używa samoobsługowych), jednak okazuje się, że z pomocą obsługi np. osoby starsze coraz chętniej korzystają z takich rozwiązań.

Dużym plusem jest to, że nie zapakujemy zakupów w plastik. Do wyboru są albo torby papierowe, albo wielorazowe torby zakupowe pozyskane z recyklingu.

Czy to początek nowej generacji sklepów spod szyldu sympatycznego owada? Niekoniecznie. Sieć traktuje sklep przy Modlińskiej 347 jako eksperymentalny. Dzięki temu poszczególne rozwiązania mogą zostać wdrożone w różnych sklepach.

Dodatkowo z okazji otwarcia obiektu obok będą prowadzone warsztaty z robienia lasu w słoiku, a we wszystkich warszawskich biedronkach tego dnia (tj. 26 listopada) wszystkie produkty będą obniżone o VAT.