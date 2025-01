Fenomen na skalę światową – BLIK. Jak zmienił płatności bezgotówkowe w Polsce

Specyficzną formą płatności BLIK są tzw. przelewy na telefon. Ich największym atutem jest to, że do zrealizowania transakcji potrzebujesz jedynie numeru telefonu odbiorcy – nie musisz więc wpisywać długiego numeru rachunku, co jest czasochłonne i stwarza pole do pomyłek. Istotne jest także to, taki przelew dociera do odbiorcy natychmiast. To nieoceniona korzyść, gdy zabraknie Ci pieniędzy przy kasie w sklepie albo dowiesz się, że dziecko zapomniało z domu portfela.