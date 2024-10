Fiskus zmienił zdanie. Tysiące programistów z wyższym podatkiem

Przyczynkiem do debaty stała się sprawa jednego z programistów, który zajmował się analizą systemów informatycznych. Fiskus nie zgodził się z argumentacją mężczyzny, który twierdził, że może płacić 8,5-proc. podatek, bo nie bierze udziału w pisaniu kodu. Zdaniem skarbówki nie było to "wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem".