Flaga Polski na 11 listopada. Sprawdziliśmy, gdzie można ją kupić

Markety, Poczta Polska, specjalistyczne sklepy czy stacje paliw - na parę dni przed świętem odzyskania niepodległości sprawdziliśmy, gdzie i za ile można kupić flagę narodową, którą tradycyjnie wywieszamy 11 listopada.

Rocznica odzyskania niepodległości 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Na ulicach, w oknach czy na balkonach pojawią się biało-czerwone flagi, ulicami miast ruszą marsze. Na parę dni przed świętem, sprawdziliśmy, gdzie i za ile można kupić akcesoria patriotyczne.

To oczywiście nie jedyny sklep, w którym można dostać flagę. Sprzedaje ją np. również Smyk. Za sztandar w rozmiarze 70x112 cm zapłacimy nieco ponad 16 zł. Z kolei sieć Leroy Merlin flagi w tym samym rozmiarze sprzedaje wraz z drzewcem za 24 zł. Nie brakuje również ofert na popularnych portalach sprzedażowych jak choćby Allegro.

Do wspólnego świętowania zachęca również płocki koncern PKN Orlen. Na wybranych stacjach paliw można za punkty "vitay" kupić biało-czerwoną flagę o wymiarach 112x70 cm, z miejscem do zawieszenia na maszt. W ofercie są również patriotyczne kolorowanki i książeczki dla dzieci, czy portfele z orłem w koronie.

W świętowanie włączają się również samorządy. Flagi można więc szukać w biurach promocji, czy informacji turystycznej. Niektóre z gmin szczególnie aktywnie zachęcają, aby to od nich kupić flagę. Ta robi choćby reklamująca się na portalu społecznościowym Gmina Skoczów, która - jak informuje - flagę Polski sprzedaje w cenie 7,20 zł.

Artykuły patriotyczne można kupić również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. W ofercie są biało-czerwone kokardy - czyli tzw. kotyliony oraz flagi narodowe, chorągiewki, koszulki z godłem, magnesy, opaski na ramię a także patriotyczne wydawnictwa, puzzle czy pluszaki.

"Flagę możemy wywiesić na balkonie lub na elewacji budynku, wykorzystując uchwyt i drewniany drzewiec. W przypadku braku miejsca na dużą ekspozycję warto zdecydować się na chorągiewkę lub zakupić flagietkę samochodową" - zachęca od lat Poczta Polska. Przypomina również, że flagi narodowej nie można niszczyć. "Należy ją ściągać w czasie deszczu czy wichury oraz w nocy, jeśli nie jest oświetlona. Flagi nie można wyrzucić do śmieci. W przypadku, gdy musimy się jej pozbyć, powinniśmy ją uroczyście spalić" - informuje.

Podobną 15 proc. zniżkę z okazji 11 listopada oferują i inni, którzy zainwestowali w patriotyczną niszę, jak choćby marka Red Is Bad. W ofercie prócz stylizowanych koszulek bluz, kubków itp. ma również kotyliony, biało-czerwone opaski na ramię, czy flagi. Jeśli komuś zależy na eleganckim pudełku za flagę w rozmiarze 150x90 zapłaci ponad 50 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami symbole narodowe: godło, czyli wizerunek orła na czerwonym tle, biało-czerwone barwy flagi, oraz Mazurek Dąbrowskiego podlegają szczególnej ochronie prawnej. To oznacza, że zabronione jest ich użycie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego - o czym więcej przeczytasz w money.pl .

Nie oznacza to jednak, że koszulki i gadżety z godłem i flagą narodową są produkowane niezgodnie z prawem. Istotne, by w szczegółach różniły się od ustawowych. Mogą być więc umieszczane na produktach do obrotu handlowego pod warunkiem, że są w odpowiedni sposób przerobione artystycznie bądź stylizowane.