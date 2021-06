WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse fotowoltaika Artykuł Sponsorowany Wczoraj, 14-06-2021 16:00 Artykuł sponsorowany Fotowoltaika i nowe przepisy 2022 Ponad pół miliona instalacji fotowoltaicznych działa w tej chwili w Polsce. To znaczy, że ponad pół miliona domów i firm korzysta już z własnego, darmowego prądu, produkowanego przez fotowoltaikę. Każda instalacja generuje olbrzymie oszczędności na prądzie dla właścicieli, ale jest też wyzwaniem dla zakładu energetycznego. Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zmiany w ustawie, które likwidują korzystny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych system rozliczeń. Share Fotowoltaika i nowe przepisy 2022 Źródło: materiały partnera Na czym polegają zmiany w fotowoltaice 2022? W chwili obecnej właściciele fotowoltaiki – czyli prosumenci - wyprodukowaną przez panele energię zużywają na własne potrzeby a nadmiar oddają do sieci. Każda oddana kWh jest zliczana i prosument w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać ją w: 70% jeśli instalacja ma moc od 10 kWp do 50 kWp

80% jeśli instalacja ma moc mniejszą niż 10 kWp W ten sposób zakład energetyczny staje się wirtualnym magazynem energii, który można naładować latem i korzystać zimą. Obecny system opustów zastosowany w Polsce jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w całej Europie. Proponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana zakłada wprowadzenie handlu energią. Instalacje które zostaną przyłączone od 1 stycznia 2022 nadal będą mogły oddawać energię do sieci ale będzie ona sprzedawana po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału. Jeśli energia będzie z sieci pobierana, np. nocą lub w pochmurne dni, to klient zapłaci cenę detaliczną, czyli dużo wyższą bo z doliczonymi opłatami operatora. Ceny energii stale rosną, w maju rozliczenie według nowych zasad mogłoby wyglądać następująco. Średnia cena sprzedaży energii za kWh – 27 gr

Cena zakupu kWh na rachunku – 66 gr Proponowana zmiana drastycznie ogranicza opłacalność długoterminowego „magazynowania” energii i tym samym ma zachęcić prosumentów do magazynowania i natychmiastowego wykorzystywania energii z fotowoltaiki. materiały partnera Fotowoltaika i nowe przepisy 2022 Źródło: materiały partnera Zmiany w fotowoltaice – jak ich uniknąć? Zmiany w fotowoltaice które najprawdopodobniej wejdą na początku 2022 r. zmotywowały wiele osób do przyspieszenia decyzji o montażu fotowoltaiki. Bo właśnie zamontowanie i podłączenie instalacji, jeszcze w tym roku daje gwarancję zachowania przywilejów. Prosumencji którzy podłączą instalację do końca tego roku, będą mogli korzystać z bardzo dobrego systemu opustów do 31 grudnia 2035 r. Czasu jest jednak mniej niż mogłoby się wydawać. Na montaż fotowoltaiki trzeba poczekać przeważnie około 30 dni, choć są firmy na rynku które mają nawet 90 dniowe terminy. Warto więc postawić na firmę która, dzięki dobrej organizacji pracy może zaoferować szybszy termin. Sunvival Energy jako jedna z niewielu spółek, gwarantuje szybki montaż od 10 do maksymalnie 30 dni. Po zakończonym montażu, fotowoltaikę należy zgłosić do zakładu energetycznego. W ciągu 30 dni od wpłynięcia podania zostanie wymieniony licznik na dwukierunkowy. Najczęściej wymiana następuje po 10-20 dniach do poprawnego zgłoszenia. Wymiana licznika na dwukierunkowy i podpisanie specjalnej umowy na bilansowanie energii ze sprzedawcą prądu to ostatni etap. W tym momencie fotowoltaika jest już fizycznie podłączona do sieci i formalnie uruchomiona. Klienci którzy zamontują fotowoltaikę w Sunvival Energy mają zapewnione bezpłatne wsparcie we wszystkich formalnościach, w tym również tych związanych z podłączeniem instalacji do sieci. Doświadczeni specjaliści kontaktują się z zakładem energetycznym, dzięki czemu klienci dodatkowo oszczędzają czas. Podsumowując, aby zachować korzystne przywileje rozliczania energii, należy podłączyć instalację i załatwić wszystkie formalności z zakładem energetycznym do końca grudnia 2021 r.. Cała procedura w Sunvival Energy może zająć od 20 do maksymalnie 60 dni. Pytanie czy warto czekać do ostatniej chwili? Szybki montaż fotowoltaiki pozwoli uniknąć dużo stresu pod koniec roku. materiały partnera Fotowoltaika i nowe przepisy 2022 Źródło: materiały partnera Program Mój Prąd 1 lipca 2021 r. zaplanowany jest start programu dopłat do fotowoltaiki - Mój Prąd. Jest to kontynuacja najpopularniejszej dotacji, która zachęciła kilkaset tysięcy Polaków do montażu paneli fotowoltaicznych. Nabór wniosków przewidziany jest do 22 grudnia 2021 r. Warunkiem otrzymania dotacji jest założenie i podłączenie instalacji, co jak już policzyliśmy może zająć od niespełna miesiąca do sześciu miesięcy (w przypadku nieterminowej firmy i utrudnionego kontaktu z zakładem energetycznym). Główne warunki są takie same jak w przypadku zachowania korzystnego sposobu rozliczeń. Dotacja Mój Prąd jest więc dodatkową zachętą do szybkiego montażu fotowoltaiki. Jak wypełnić wniosek Mój Prąd? Wnioski o dopłatę Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wniosku potrzebne są: Kopia faktury za dostawę i montaż fotowoltaiki.

Dowód opłacenia faktury.

Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego.

Numer umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii.

Numer Punktu Poboru Energii. Wniosek do programu Mój Prąd należy zatwierdzić wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Formalności związane z pozyskaniem dofinansowania Mój Prąd można jednak zostawić profesjonalistom. Podobnie jak w przypadku wymiany licznika, tak też wniosek o dopłatę może wypełnić specjalista z Sunvival Energy. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć błędów które spowodowałyby odrzucenie wniosku. Czy fotowoltaika będzie się nadal opłacać? Tak. Instalacja fotowoltaiczna nawet po niekorzystnych zmianach w 2022 r. będzie nadal opłacalna choć na zwrot z inwestycji trzeba będzie poczekać trochę dłużej. W tej chwili zwrot z inwestycji następuje w ciągu 6-7 lat dzięki: Korzystnemu systemowi opustów.

Dopłacie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd.

Możliwości odliczenia kosztu fotowoltaiki od podatku.

Stale rosnącym cenom prądu. Wprowadzenie zmian od 2022 r. sprawi, że właściciele zyskają mniej oszczędności. Lepiej jednak mieć nieco mniej oszczędności niż nie mieć ich w ogóle. Dlatego jeżeli istniej możliwość szybkiego montażu fotowoltaiki i skorzystania z pełnego pakietu korzyści to warto z niej skorzystać. Po nowym roku prosumenci będą musieli bardziej zwracać uwagę na auto konsumpcję prądu z fotowoltaiki .Dobrym rozwiązaniem może też być podpisanie umowy na bilansowanie 1:1 jakie oferuje Sunvival Energy wspólnie z firmą Enelogic. Osoby zainteresowane montażem fotowoltaiki i kompleksową obsługą, obejmującą pozyskiwanie dotacji zapraszamy do kontaktu na stronie www.sunvival.pl. Doradcy energetyczni przeprowadzą bezpłatny audyt energetyczny i zaproponują rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb domowników. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku