Fotowoltaika na dachach bloków. Ogromne zainteresowanie nowym rządowym programem

Wsparcie wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełniać dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.