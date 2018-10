1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse benefity dla pracowników Aleksandra Stanek 1h temu 1 z 12 Fryzjer, kosmetyczka czy deputat piwny. Tak teraz pracodawcy walczą o pracownika Karnet to już za mało Pixabay.com Podziel się Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla Benefit Systems, polski rynek świadczeń pozapłacowych jest wart obecnie ok. 11,3 mld zł i w najbliższych latach będzie rósł w tempie ok. 0,5 mld zł rocznie. Obecnie pracodawcy przeznaczają na jednego pracownika z tego tytułu blisko 1250 zł rocznie i kwota ta z roku na rok jest coraz wyższa. W 2017 roku najpopularniejszym rodzajem takiego świadczenia były karnety sportowe. Często jest to także prywatna opieka medyczna. Jednak coraz częściej tego typu bonusy to już za mało, a pracodawcy muszą solidnie się wysilić, by przyciągnąć uwagę kandydatów do pracy na coraz bardziej wymagającym rynku. Przykłady? Fryzjer, manicurzystka lub psycholog świadczący usługi pracownikom w miejscu zatrudnienia. Deputat piwny lub zwrot kosztów wesela, a nawet urlop okolicznościowy na... każde urodziny. Pomysłów pracodawcom nie brakuje. Zobaczcie, jak wabi się dziś pracowników. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne