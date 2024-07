"Fundują nam festiwal kurzu". Port Gdański wydał miliony, mieszkańcy protestują

- Jesteśmy non stop zapylani, bo ciężarówki jeżdżą bez plandek. Zakupili myjkę ciśnieniowa i powiesili szlauch ogrodowy, żeby spryskiwać auta, co jest dość prymitywnym rozwiązaniem. Są armatki, ale jak hałda ma wysokość 4-5 pięter, to zrasza tylko częściowo. Brakuje kurtyn wodnych, które by całościowo zraszały usypane hałdy miału węglowego. Wystarczy, że wiatr zawieje w drugą stronę i to zupełnie nie zdaje egzaminu - wyjaśnia organizatorka protestu.