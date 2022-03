Fuzja Orlenu z Lotosem. Prezes Obajtek uderza w Tuska

Na stanowisko szefa PO zareagował PKN Orlen i prezes tej spółki Daniel Obajtek. "Odnosząc się do słów D. Tuska w Senacie podkreślamy, że fuzja z Lotosem i PGNiG to polska racja stanu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie przypominamy, że to D. Tusk mówił w 2011 r., że nie ma przeciwwskazań, żeby sprzedać Lotos Rosjanom" - oświadczył w czwartkowym wpisie na Twitterze szef płockiego koncernu.