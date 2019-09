Gang słodziaków... z Azji. Polacy kombinują, by dostać maskotkę jak najtaniej

Pluszowe maskotki Słodziaków stanowią pożądany towar. Użytkownicy znanego portalu aukcyjnego postanowili na tym zarobić.

Aby dostać 1 do 4 naklejek trzeba wydać co najmniej 40 zł. Do tego klient musi kupić owoc lub warzywo, posiada kartę Moja Biedronka lub wydał co najmniej 10 zł na produkty w specjalnej promocji. Oznacza to, że Słodziaka można dostać dopiero wtedy, gdy zakupy w Biedronce wyniosą... 600-2400 zł. Nic dziwnego, że część klient woli pójść na skróty.