Gang Słodziaków. Naklejki można kupić w internecie. Taniej niż w Biedronkach

Biedronka przywróciła swoją promocję na popularne maskotki, a wraz z nią pojawili się handlarze, którzy sprzedają naklejki z nią związane w internecie. Niektóre oferty pozwalają kupić nalepki już za złotówkę. Niektórzy klienci też zarzucają sieci, że jej pracownicy nie przestrzegają zasad promocji.

Sprzedawane naklejki lub cały komplet zabawek

Niektórzy dlatego oferują w internecie same maskotki. Na Allegro lub OLX można kupić cały komplet dziesięciu zabawek z Gangu Słodziaków (wraz z książką dla dzieci) – chętni zapłacą za nie od ok. 300 do 450 złotych.

Podobne pluszaki można również nabyć na AliExpress (chińskim serwisie aukcyjnym). Cena jednej maskotki to ok. 10-15 złotych, ale trzeba się liczyć z oczekiwaniem na przesyłkę z Chin – czasem nawet kilka tygodni. Nie ma też gwarancji co do jakości takich zabawek.