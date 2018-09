Gdzie na grzyby? Kilka dni deszczu i grzybiarze już wychodzą do lasów. W sieci chwalą się miejscówkami

Kilka dni deszczu, do tego słońce, wysokie temperatury i już są. Zaczyna się sezon na grzybobranie. W niektórych rejonach można w ciągu godziny zebrać blisko kilkadziesiąt okazów, w innych cały dzień chodzenia nie przyniesie ani jednego grzyba. Sprawdziliśmy, czym chwalą się grzybiarze i stworzyliśmy grzybową mapę kraju.

- Jeżeli szukamy podgrzybków, to pojedziemy do boru sosnowego. Jeżeli szukamy koźlarzy, proponuję miejsca gdzie rosną brzozy i osiki. Borowików będziemy zbierać pod dębami, ale też w lasach grabowych. Możemy poszukać grzybów na północy Polski, Suwalszczyźnie, w Puszczy Augustowskiej, możemy pojechać w góry, tam są przepiękne borowiki, w Puszczę Sandomierską. W porównaniu z ubiegłym rokiem, który był rokiem szaleństwa grzybowego i grzyby rosły wszędzie, teraz jest ich mniej, bo było bardzo sucho - wyjaśnia Małgorzata Czyżewska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. O tym, jakie grzybobranie szykuje się w tym roku Czyżewska mówiła w programie "Money. To się liczy".