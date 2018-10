Gdzie tanio i bezpiecznie pożyczysz 5 tys. zł? Sprawdź i nie przepłacaj

Aby szybko podreperować rodzinny budżet, najczęściej sięgamy po kredyty i pożyczki. Jeśli dotąd nie korzystaliśmy z tego rodzaju usług, nasuwa się pytanie: gdzie pożyczać i ile dokładnie za usługę zapłacimy. W wyborze pomoże nam porównywarka kredytowa.

Aby sprawdzić ofertę pożyczki lub kredytu, można zapoznać się z ofertami banków i instytucji finansowych na różne sposoby: czytać ulotki i foldery reklamowe w wersji papierowej i elektronicznej, czytać wnikliwie to, co o swojej ofercie piszą banki na stronach internetowych, konsultować warunki z konsultantem stacjonarnie lub telefonicznie. Bez problemu znajdziemy też ranking pożyczek czy kredytów, który wskaże nam, w której placówce czeka na nas atrakcyjna promocja. Takie zestawienia często są obiektywnym zestawieniem korzystnych ofert u konkurencyjnych firm. Bywa też, że jedna z ofert jest w nich przedstawiana w nieco lepszym świetle, o może wprowadzać konsumenta w błąd.

Poszukiwania atrakcyjnej oferty kredytu gotówkowego bywają więc czasochłonne i pełne drobnych zawiłości. Jeśli szukamy oferty kredytu mieszkaniowego, to decyzja na wiele lat i bez wątpienia należy rozważyć jej każdy szczegół. Jeśli jednak chcemy szybko pożyczyć niższą kwotę, np. 5, albo 10 tys. zł, chcemy to zrobić szybko i najlepiej bez wychodzenia z domu, przez internet. Pomocna będzie dobra porównywarka on-line, której dodatkowym plusem jest to, że na zastanowienie mamy więcej czasu niż w placówce i nie podejmujemy decyzji pod presją, tylko w domu.