Genialny pan Artur nie stawił się w finale? Oto ile mógł wygrać

"Warto zauważyć, że maksymalny wynik, jaki można osiągnąć w pojedynczej grze w "1 z 10", to 803 punkty. Trudno sobie jednak wyobrazić gracza, który byłby zdolny do takiego wyczynu. W praktyce musiałby wejść do finału z trzema zachowanymi szansami, zgłosić się i odpowiedzieć poprawnie na trzy pierwsze pytania, a następnie wziąć na siebie pozostałe 37 pytań (pula przygotowana na każdy finał wynosi 40) i oczywiście nie popełnić ani jednego błędu" - pisał wówczas serwis teleshow.wp.pl.