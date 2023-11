Gigant zmienia zasady przed Black Week i Bożym Narodzeniem

Dwa miesiące na zwrot

Firma ogłosiła, że "każdy, kto dokona zakupu w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ma możliwość zwrócenia zakupionych produktów aż do 31 stycznia 2024 roku". To oznacza, że dla artykułów zakupionych na początku listopada, okres zwrotu wynosi dwa miesiące — informuje Amazon.