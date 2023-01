Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. We wtorek można wygrać aż 500 milionów złotych

Pół miliarda złotych można wygrać we wtorkowym losowaniu Eurojackpot. To efekt ogromnej kumulacji w tej organizowanej w 18 europejskich krajach - w tym również w Polsce - loterii. Dostępna w naszym kraju od kilku lat gra przyniosła już kilku osobom z Polski ogromne pieniądze. Najwyższa wygrana padła nad Wisłą w ubiegłym roku i było to grubo ponad 200 milionów złotych.