Gigantyczne tłumy turystów na Krupówkach. Zakopane oblężone

Jak czytamy w dzienniku, może to być spowodowane niesprzyjającą pogodą do chodzenia po górskich szlakach, która w ostatnim czasie dała się szczególnie we znaki. Temperatura bowiem nie rozpieszcza turystów w Zakopanem. Wynosi ona ok. 19 stopni C., a na dodatek pod koniec zeszłego tygodnia w górach spadł śnieg.