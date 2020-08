GIS wycofuje kolejną partię oleju ryżowego wyprodukowanego w Tajlandii

Czujność powinni zachować klienci, którzy mają wyprodukowany w Tajlandii olej ryżowy Rizi w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości – 13.09.2021 (nie dano w komunikacie numeru partii). W związku z ryzykiem, jakie olej ten może stwarzać dla zdrowia ludzi, nie należy go spożywać.

Jeśli masz ten olej w domu, to lepiej go nie używaj. Może to się odbić na twoim zdrowiu.