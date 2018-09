Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje lek z całego kraju. Powodem jest ulotka

Wycofywanych ma zostać kilkadziesiąt serii leku Flegafortan. Syrop ma zniknąć z aptek w całym kraju w trybie natychmiastowym. Okazało się, że do wielu partii leku dodano wadliwe ulotki. Taki błąd może być niebezpieczny dla zdrowia - uznaje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Przyczyną wycofania jest wadliwa ulotka, która została dołączona do tych serii lekarstwa. Znajduje się tam nieprawidłowy zapis co do zalecanego dawkowania leku. Z ulotki wynika, że dorośli i młodzież powinni stosować 10 ml syropu, trzy razy na dobę. Tymczasem powinno się stosować tylko 5 ml, trzy razy na dobę.