Górale o arabskim lecie: zostawią bałagan, ale to nie problem

- Jest ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Z tego co wiem, to sporo arabskich turystów pojawiło się też w Krakowie. To nie jest tak, że są cały czas - po 15 sierpnia zaczęli już wyjeżdżać - przyznaje w rozmowie z WP Finanse restaurator, który prowadzi biznes na Krupówkach w Zakopanem.