Arabowie zmieniają Zakopane. Nowe symbole w restauracjach na Krupówkach

Co to znaczy "halal"?

Halal to arabskie słowo określające to, co jest dozwolone w świetle szariatu. Szariat natomiast to prawo normujące życie muzułmanów, pewien kodeks postępowania regulujący obyczaje religijne i kulturowe. Warto podkreślić, że świecie islamu nie istnieje rozdział życia świeckiego od religijnego.