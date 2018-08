Prawdziwy oscypek kupisz tylko latem. "Wszystko, co sprzedają zimą, to podróbki"

Góralski ser to najczęściej kupowany produkt w Zakopanem. Straganów oferujących prawdziwego owczego oscypka jest jednak niewiele. "Przepisy unijne określają, ile ma być w nim owczego mleka. A owca jest mała, dużo mleka nie daje" - słyszymy na straganie.

"Tradycyjny", "bacowski", "kanapkowy", "mieszany" - stragany z góralskimi serami można spotkać w Zakopanem niemal wszędzie. Najmniejsze kosztują złotówkę. Za większe trzeba zapłacić od 6 do 15 złotych.

Nazwa "oscypek" pojawia się jednak zaledwie w kilku punktach. - To tak jak z adidasami czy walkmanem - mówi sprzedająca sery góralka. - Turyści proszą o oscypka, ale tak naprawdę kupują różne sery, niekoniecznie z owczego mleka. Zresztą owczy ser nie każdy lubi, jest dość ostry w smaku.

Od 2007 roku oscypek to nazwa chroniona przez unijne prawo. Może mieć maksymalnie 40 proc. domieszki mleka krowiego.

- Owcze mleko jest dość drogie, bo jest go mało - tłumaczy handlująca serami góralka. - Owca jest mała, dużo mleka nie daje. Dlatego ceny są wyższe. Taki oscypek z certyfikatem kosztuje 35 złotych.

Stragany z góralskimi serami to stały element również zimowego krajobrazu. Mimo to prawdziwych oscypków o tej porze roku raczej na nich nie znajdziemy.

- Proszę pana, zimą owce mają w brzuszkach małe i nie dają mleka - tłumaczy mi rozbawiona góralka. - Chyba że ktoś przechowuje i np. mrozi gotowe sery. Ale to się raczej nie zdarza.

Zgodnie z unijnymi przepisami prawdziwy oscypek można produkować tylko od maja do września, a sprzedawać do końca października.

- Jak jest ładna pogoda, to niektórzy wyprowadzają owce na hale już w połowie kwietnia - mówi Leszek Dorula, burmistrz Zaopanego. - Zimą też można kupować góralskie sery, ale na pewno nie będą to oscypki.

Prawdziwy oscypek od innych góralskich serów różni się m.in. kształtem. To też podlega unijnym regulacjom, tradycyjny owczy ser waży ok. pół kilkograma, mierzy od 17 do 23 centymetrów i ma wrzecionowaty kształt (podczas gdy inne sery są najczęściej sprzedawane w formie znacznie mniejszego walca). A w smaku?