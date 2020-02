Grożą, że odetną prąd. PGE ostrzega przed oszustwem

Oszuści podszywający się pod Polską Grupę Energetyczną wysyłają fałszywe wiadomości. Chcą wyłudzić pieniądze i dostępy do kont.

Oszuści stosują system, znany również w innych atakach phishingowych. W wiadomości znajduje się link prowadzący do strony łudząco przypominającej stronę logowania do elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE, a stamtąd do strony z listą banków i systemu płatności elektronicznej.