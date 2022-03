- Rosja używa żywności jako broni, licząc na to, że być może powstanie nowa fala migracyjna z państw Afryki subsaharyjskiej do Europy i odwróci uwagę od wojny w Ukrainie. Świat powinien wpuścić na rynki rezerwy strategiczne. Jeśli tego nie zrobi, to problem nie wybuchnie w tym roku. Ale w przyszłym będzie nam grozić klęska głodu - powiedział w programie "Money. To się Liczy" prof. Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego,