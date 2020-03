Groźna bakteria w suszonej bazylii. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny wycofał ze sprzedaży suszoną bazylię. W próbkach stwierdzono obecność bakterii Salmonella.

W próbkach bazylii suszonej zbadanych w ramach kontroli stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Jej pałeczki mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a po spożyciu przez człowieka wywołać zatrucia pokarmowe, szczególnie jeśli dodawane są do produktów gotowych do spożycia. Sklepy, do których trafiła otarta bazylia, zostały zobowiązane do wstrzymania dalszej sprzedaży, zaś konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich spożywać.