Groźne burze, uważaj na swoje auto!

LINK4 nie tylko zadba o zwrot kosztów naprawy pojazdu, ale także zwróci koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Co ważne: Twoje Auto Casco obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie całej Europy (za wyjątkiem szkód kradzieżowych w Rosji, Mołdawii, na Białorusi i Ukrainie).