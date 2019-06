Groźne dla zdrowia chemikalia w płatkach śniadaniowych dla dzieci

Śladowe ilości rakotwórczych substancji wykryto w kilkunastu popularnych markach płatków śniadaniowych dla dzieci - głosi raport organizacji Environmental Working Group.

W tym roku organizacja Environmental Working Group (EWG) najwyższe stężenie glifosatu wykryła w kilku rodzajach sprzedawanych w USA Cheerios: Honey Nut, Chocolate Peanut Butter, Oat Crunch i Multi Grain. Jak podaje CNN, środek wykryto równieżw 21 rodzajach "naturalnych" batoników Nature Valley, produkowanych przez koncern General Mills. Co alarmujące, zdaniem EWG w niektórych próbkach zawartość glifosatu przewyższała poziom uważany przez naukowców za bezpieczny dla zdrowia dzieci.

Problemem jest to, że koncerny kupują składniki od rolników, którzy używają środków chwastobójczych zawierających rakogenny glifosat, m.in. Roundup. EWG domaga się, by producenci żywności, jak m.in. General Mills czy Quaker, zaprzestali kupować produktów z upraw pryskanych takimi chemikaliami.

Obejrzyj: Groźne chemikalia w pudełkach do pizzy

Glifosat jest najczęściej stosowanym na świecie środkiem chwastobójczym. Produkt został opatentowany jeszcze w latach 70. przez koncern Monsanto, który produkował środek o nazwie Roundup. Obecnie jest on częścią niemieckiego koncernu Bayer. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "prawdopodobnie rakotwórczą", a w stanie Kalifornia został wciągnięty na listę środków, "o których wiadomo, że powodują raka".