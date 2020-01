Grupa Żywiec zachęca do oddawania butelek do sklepów i płaci 35 groszy

Szklane butelki to najbardziej ekologiczne opakowanie, w jakim można sprzedawać piwo. Butelki mają też tę zaletę, że po odpowiednim umyciu mogą być używane wielokrotnie. Oddawajcie butelki do sklepów i zgarniajcie za to pieniądze – apeluje Grupa Żywiec i startuje ze specjalną akcją.

Szklane butelki są bardzo przyjaznymi dla środowiska opakowaniami (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

We wcale nieodległej przeszłości oddawanie butelek było czymś zupełnie naturalnym. Nie myślano o tym w kategoriach jakichś szczególnych działań ekologicznych – klienci po prostu wiedzieli, że szkło należy odnieść do sklepu, a sklepikarze je przyjmowali, dodatkowo zwracając przy tym kaucję. Z czasem coś się w tym dobrze działającym systemie zmieniło i dziś ze świecą szukać sklepu, który przyjmuje butelki zwrotne. Są wprawdzie chlubne wyjątki, ale często wymagają okazania paragonu dokumentującego, że napój/piwo zostało w nich właśnie kupione – jak gdyby przyjmowanie butelek było jakimś przykrym obowiązkiem.

Na fali zainteresowania działaniami zmierzającymi do ograniczania śmieci to może zacząć się zmieniać. Grupa Żywiec w grudniu zeszłego roku w Żywcu – bo gdzieżby indziej – została zainaugurowana Strefa Świątecznej Zwrotki Ż. Na Rynku stanął specjalny i widoczny z daleka kontener, w którym można było oddać butelki zwrotne i dostać za to 35 groszy. Akcja trwała do 19 grudnia i cieszyła się dużym powodzeniem (oddano prawie 7 tys. butelek), więc Grupa postanowiła pójść o krok dalej i przeprowadzić działania ogólnopolskie.

Żywiec ruszył z akcją "Wielka Zwrotka Ż". Zasada jest prosta: w sklepach biorących udział w akcji możemy zwrócić butelkę, a w zamian dostaniemy 35 groszy. Co ważne, przy zwrocie nie jest wymagany żaden paragon. Wyszukiwarka sklepów znajduje się tu, a lista w dalszym ciągu się wydłuża.

W akcji biorą udział butelki piw należących do Grupy Żywiec, tj. Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk, Brackie i EB. Więcej informacjimożna znaleźć na stronie Grupy Żywiec.

Jak rozpoznać butelki zwrotne?

Po napisie "Butelka zwrotna", który umieszczony jest na etykiecie lub krawatce każdej butelki zwrotnej. Dodatkowo, butelki zwrotne Grupy Żywiec zawierają napis ŻGB wytłoczony w dolnej części butelki. Wyjątkiem są butelki marki Żywiec, które z kolei łatwo poznasz po charakterystycznym tłoczeniu – czytamy na stronie Grupy. - Wszystkie butelki zwrotne mają pojemność 0,5 litra, a także brązowy kolor szkła.

Co stanie się dalej ze zwróconymi butelkami?

- Butelka, która zostaje zwrócona do sklepu trafia do browaru, w którym zostaje dokładnie umyta w wysokiej temperaturze oraz sprawdzona pod kątem jakości przez specjalistyczną aparaturę. Butelki zwrotne są całkowicie czyste i bezpieczne, dlatego mogą zostać napełnione i ponownie trafić do sklepu – informuje organizator akcji.

- Butelka zwrotna to jedyny typ opakowania, który może krążyć w obiegu nawet 25 razy. Oddając ją w sklepie, dajemy jej kolejne życie, które może trwaćponad5 lat. Zwracając butelkę masz realny wpływ na ograniczenie ilości śmieci oraz emisji CO2do atmosfery –ślad węglowy butelki zwrotnej jest nawet ok. 10 razy mniejszy niż w przypadku butelki bezzwrotnej podczas jednego obiegu. Co więcej, butelka zwrotna może być ponownie wykorzystana bez żadnego dodatkowego przetworzenia. Oddana do sklepu butelka trafi z powrotem do naszych browarów, w których jest myta oraz ponownie napełniana - przekonuje Grupa.