Nawet 1000 zł za kilogram. Sanepid walczy z handlem muchomorami

Główny Inspektor Sanitarny chce, by regulacje zostały dodatkowo zaostrzone. "Fakt" dowiedział się, że w listopadzie dojdzie do spotkania Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Eksperci mają rekomendować, by substancje, które można znaleźć w muchomorze czerwonym, pojawiły się na liście substancji psychoaktywnych.