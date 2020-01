Hallstatt. Niektóre miejsca zyskują szczególną rozpoznawalność za sprawą filmów, którego plany ukazują ich malowniczość. Coś podobnego przytrafiło się jednemu z niewielkich austriackich miasteczek. Podobnych przypadków jest jednak więcej.



Hallstatt. "Kraina Lodu" powodem prawdziwego oblężenia - czyli jak filmy napędzają turystykę

Hallstatt stało się w ostatnich latach oblegane przez coraz liczniejsze rzesze turystów. W 2009 roku do miejscowości przybywało około 100 osób dziennie. W 2019 roku było to już około 10 000 osób. Jest to olbrzymia liczba, kiedy zdamy sobie sprawę, że miasto zamieszkuje raptem 780 mieszkańców.