Handlowe eldorado dla Litwinów. W Sejnach powstaje centrum handlowe

W Sejnach powstaje centrum handlowe litewskiego kapitału, nastawione na klientów z Litwy.

Znajdą się w nim m.in. hipermarket sieci Stokrotka, należącej do litewskiego lidera handlowego – grupy Maxima oraz Media Expert i Rossmann. Przed centrum będzie parking na 60 aut.

Nieruchomość należy do firmy J&J Investmant S.C. Władze Sejn wspierają inwestycję licząc na nowe miejsca pracy i więcej dochodów do miejskiego budżetu. Sejny leżą niecałe 10 km od Litwy i handel skierowany do klientów litewskich od lat napędza koniunkturę w miasteczku – przypomina „Rzeczpospolita”.