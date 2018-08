Hełmy, futrzane czapki, buty, mundury i ”bilety do lat 90”. W internetowym sklepie AMW deszcz nowości

W nowej dostawie do e-sklepu Agencji Mienia Wojskowego pojawiło się 40 nowości, kuszących nie tylko miłośników militariów. Od czwartku dostępne są różne rodzaje wojskowych butów, kożuchy, kurtki i wojskowe futrzane czapy. Dozbrajając swoją szafę na zimę, możemy też wesprzeć modernizację wojska, bo na ten cel przeznaczane są środki z wyprzedaży.

W tym ostatnim przypadku Agencja sięga po dobrze sprawdzający się w sprzedaży resentyment. Zgodnie z opisem AMW jest to „bilet do lat dziewięćdziesiątych za jedyne 2 zł”. Z kolei wojskowy, a wiec też i regulaminowy, pędzel do golenia w tej samej cenie jest przepustką do zostania „golibrodą w swoim domu”, który doskonale wie, że przed użyciem pędzla ”nie zaszkodzi nawet mocne bicie piany”.