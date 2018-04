Ale jak kiedyś frajdą było samo kierowanie zdalnie sterowanym pojazdem, tak teraz to nie wystarcza. Jak dron, to tylko z kamerą – najlepiej w rozdzielczości min. HD, co jest dzisiaj standardem. Teoretycznie można taki kupić już za ok. 150 zł. Ale za model z opcją nagrywania w 4K, sterowaniem smarfonem i z bateriami na pół godziny lotu zapłacimy ponad 5 tys. zł.