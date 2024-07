Hotel z Krakowa w top 10 najlepszych w Europie. Znamy ceny noclegów

Oto najlepsze hotele w Europie

Liderem tegorocznego rankingu okazał się hotel "The Peninsula Istanbul" w Stambule, zdobywając 98,77 punktu. Drugie miejsce zajął hotel "Flemings Mayfair" z wynikiem 98,5 punktu. Podium zamyka hotel "Raffles London at The OWO" z Londynu, który zdobył 98,4 punktu. Największym wygranym tegorocznego zestawienia okazała się Londyn. Na 15 miejsc aż osiem należy do hoteli ze stolicy Wielkiej Brytanii.