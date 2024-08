Wielki powrót upałów. Tego szef nie może ci odmówić

Do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie napojów. Dzieje się tak jeżeli temperatura w biurze przekroczy 28 stopni Celsjusza. W otwartych przestrzeniach górny limit został określony na 25 stopni Celsjusza. Brak realizacji tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny od 1 do 30 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że przekroczenie tych wartości nie obliguje zatrudniającego do zwolnienia pracowników do domu.